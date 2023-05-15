



Зеленский прибыл в Британию. Сунак заявил о решающем моменте. Репортаж

После рабочих визитов в Италию, Германию и Францию Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где в Лондоне пройдут встречи по "укреплению обороны Украины и поддержке нашего движения в НАТО".



Главу украинского государство лично встретил британский премьер Риши Сунак в Чекерсе. Владимир Зеленский стал первым мировым лидером, которого премьер-министр принял в своей резиденции. Риши Сунак выставил фото встречи в своем Twitter и написал: "С возвращением" и тегнул официальную страницу Владимира Зеленского.



Ранее Риши Сунак назвал этот день решающим моментом в сопротивлении Украины.



Не остался в долгу и Владимир Зеленский, опубликовав такой ответ: "Рад вновь встретиться с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Продолжаем работать ради победы Украины".

ведет репортаж визита главы украинского государства в Великобританию.



12:00 "Великобритания является лидером в расширении наших возможностей на земле и в воздухе. Это сотрудничество продолжится и сегодня. Я встречу своего друга Риши (Сунака, - ред). Мы будем вести предметные переговоры с глазу на глаз и в делегациях", -







Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что в Лондоне будут встречи по "укреплению обороны Украины и поддержке нашего движения в НАТО".







Напомним, в понедельник Великобритания "Великобритания является лидером в расширении наших возможностей на земле и в воздухе. Это сотрудничество продолжится и сегодня. Я встречу своего друга Риши (Сунака, - ред). Мы будем вести предметные переговоры с глазу на глаз и в делегациях", - написал Владимир Зеленский в своих соцсетях.Глава Офиса президента Украинынаписал, что в Лондоне будут встречи по "укреплению обороны Украины и поддержке нашего движения в НАТО".Напомним, в понедельник Великобритания

объявила

, что в течение ближайших месяцев передаст Украине сотни новых ударных беспилотников с дальностью более 200 километров. А летом начнется учебная программа для украинских пилотов по использованию западной авиации.



Напомним, что это не первый визит Зеленского в Великобританию с начала полномасштабной войны. 8 февраля он уже посещал страну, в частности встретился с премьер-министром Риши Сунаком, королем Чарльзом III, выступил перед парламентом Великобритании, а также посетил полигон, где украинских военных учат управлять танками Challenger 2.



Последние визиты Зеленского



Президент Украины 13 мая посетил Италию и Ватикан. Он провел встречи с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, а затем отправился на аудиенцию с главой Католической церкви Папой Франциском.



Зеленский попросил Франциска осудить российские преступления в Украине и предложил присоединиться к реализации украинской "формулы мира". С властями Италии Зеленский договорился о поставках оружия и ПВО.



В ночь на 14 мая президент прибыл в Берлин, посетив Германию впервые с начала полномасштабного вторжения. Там встретился с канцлером Олафом Шольцем для обсуждения важных для Украины вопросов, в частности, вступления в НАТО.



Вечером 14 мая Зеленский прибыл в Париж.