



Зеленский прибыл в Болгарию с официальным визитом

В четверг, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии. Зеленский приземлился в Софии правительственным самолетом в 12:04.



"Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами", - сообщил президент Украины.



Стороны обсудят оборонную поддержку, евроатлантическую интеграцию Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация формулы мира.



Отметим, в преддверии визита президента Украины в Софии ужесточили меры безопасности, вокруг правительственных зданий находится большое количество правоохранителей.



Напомним, 4 июля болгарские СМИ сообщили о возможном визите президента Украины в Болгарию. Его пригласило приехать новое правительство государства.



На следующий день визит Зеленского подтвердил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев и извинился из-за утечки информации в СМИ. Обычно о визитах президента Украины в другие страны не сообщают из-за возможных угроз.