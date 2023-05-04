



Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды

Президент Украины Владимир Зеленский после рабочей поездки в Финляндию прибыл с визитом в Нидерланды. Его пресс-секретарь держал в тайне следующую остановку в Европе.



Голландские СМИ сообщают, что Зеленский из Хельсинки направился в Нидерланды на правительственном самолете Голландии.



Этот самолет вылетел из аэропорта в Хельсинки в Финляндии, где Зеленский неожиданно побывал на саммите стран Северной Европы, и, как сообщается, уже приземлился в Нидерландах в международном аэропорту "Схипхол".



Ожидается, что в Гааге президент Зеленский выступит с речью под названием "Нет мира без справедливости".



По мнению экспертов, Зеленский, скорее всего, попросит о дополнительной военной поддержке. В частности, Украина хочет от своих союзников больше боеприпасов, но особенно дальнобойного оружия и истребителей.



В Гааге расположен Международный уголовный суд, выдавший ордера на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.