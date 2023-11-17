



Зеленский предупредил о "Майдане 3": РФ начала дестабилизацию в Украине

Российская Федерация начала кампанию по дестабилизации Украины под кодовым названием "Майдан 3". Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский со ссылкой на украинскую разведку, которая располагает оперативными данными, которые подтверждают партнеры.



Так, Россия предпринимает попытки создать хаос в стране, нацеленный на разделение общества и, в конце концов, на свержение украинского президента, цитирует Зеленского Bloomberg.



"У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров", - сказал Зеленский, описывая план дезинформации, известный как "Майдан-3".



"Майдан для них - это переворот, поэтому операция понятна", - сказал Зеленский, подчеркнув, Украина не будет склоняться в пользу чего-то, что напоминает замороженный конфликт.



Отметим, недавно в сети и СМИ появилась информация, что с 1 ноября российские спецслужбы начали масштабную информационную атаку Майдан-3, целью которой является дестабилизация Украины. По данным СМИ, проведение новой информационной атаки российскими спецслужбами на Украину планируется на ноябрь - декабрь 2023 года. Куратором сделки стал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, а идеологом - Владислав Сурков, один из авторов проекта "Новороссия".