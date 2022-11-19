



Зеленский представил украинскую формулу мира на саммите G20

Президент Украины Владимир Зеленский представил Генеральной ассамблее ООН и саммиту "Большой двадцатке" украинскую формулу мира. В своем выступлении на Международном форуме по безопасности в Галифаксе он объяснил, почему краткосрочное перемирие с Россией не остановит агрессию.



Владимир Зеленский уверяет, что завершение войны в Украине не гарантирует мира. Россия стремится получить краткосрочный перерыв, чтобы восстановить потери и собрать силы для нового вторжения.



"Кто-то назвал бы это окончанием войны, но такая пауза только усугубит ситуацию", — подчеркнул президент Украины.



Глава государства напомнил, что ранее Россия предлагала Украине пожертвовать своим суверенитетом и уступить часть территорий, однако Владимир Зеленский уверен: такой "аморальный компромис" приведет к новым жертвам, а настоящий и продолжительный мир можно достичь только путем полного уничтожения элементов российской агрессии, которые обозначила Украина.



Украинская формула мира состоит из 10 пунктов:



1. Радиационная и ядерная безопасность;

2. Продовольственная безопасность;

3. Энергетическая безопасность;

4. Освобождение всех пленных и депортированных;

5. Выполнение Устава ООН и восстановление нашей территориальной целостности и мирового порядка;

6. Вывод российских войск и прекращение боевых действий;

7. Восстановление справедливости — трибунал для военных преступников и компенсация ущерба;

8. Противодействие экоциду;

9. Гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации конфликта;

10. Фиксация окончания войны.



Владимир Зеленский обратил внимание, что Украина вместе с другими странами уже приняли меры для обеспечения продовольственной безопасности, но нужно реализовать и другие пункты программы, в каждом из которых указаны варианты решений. Он предложил участникам форума воплотить формулу мира в жизнь, взяв на себя решение тех или иных проблем.





