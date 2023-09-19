



Зеленский представил "Формулу мира": Это работа всех стран, чтобы не было войн

Украинская "Формула мира" - это решения и шаги, которые остановят все формы агрессии, поэтому впервые в современной мировой истории есть шанс положить конец войнам в условиях нации, на которую напали. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, 19 сентября.



По словам Зеленского, "мир должен действовать сообща, чтобы победить агрессора и сосредоточить все свои возможности и энергию на решении этих проблем".



"Как сдерживается ядерное оружие, так и агрессор, а также все его инструменты и методы войны должны быть ограничены. Каждая война теперь может стать финальной, но требуется наше единство, чтобы гарантировать, что агрессия не ворвется снова. И это не диалог между так называемыми "великими державами" где-то за закрытыми дверями, который может гарантировать нам всем новую эру без войн, а открытая работа всех стран во имя мира", - отметил глава украинского государства.



По словам президента, представленная им в прошлом году в рамках Генассамблеи "Формула мира" "стала глобальной и основой обновления существующей архитектуры безопасности, которую поддержали более 140 государств и международных организаций".



"Теперь мы можем вернуть к жизни Устав ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах", - заявил Зеленский.



"Пункты "Формулы мира" предлагают решения и шаги, которые остановят все формы вооружения, которые Россия использовала против Украины и других стран, и которые могут быть использованы другими агрессорами. Посмотрите, впервые в современной истории у нас есть шанс положить конец агрессии на условиях нации, на которую напали. Это реальный шанс для каждой нации – добиться того, чтобы агрессия против вашего государства, если она произойдет, не дай Бог, закончится не потому, что ваша земля будет разделена и вы будете вынуждены подчиниться военному или политическому давлению, а потому, что ваша территория и суверенитет будет полностью восстановлены", - подчеркнул Зеленский.



Президент Украины также напомнил о подготовке Глобального саммита мира, основанного на украинской "Формуле мира", пригласив присутствующих лидеров и глав международных организаций присоединиться к участию, передает "Интерфакс-Украина".



"Пока Россия подталкивает мир к последней войне, Украина делает все, чтобы после российской агрессии никто в мире не посмел напасть ни на одну страну. Вепонизация должна быть ограничена. Военные преступления должны быть наказаны. Депортированные люди должны вернуться домой. И оккупант должен вернуться на свою землю. Мы должны объединиться, чтобы добиться этого", - подытожил Зеленский.



