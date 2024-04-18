



Зеленский предложил лидерам ЕС "переиграть Путина"

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в специальном заседании Европейского совета, где сделал ряд заявлений. В частности, он обратился к лидерам стран ЕС с предложением "переиграть Путина в решительности".



Так, Владимир Зеленский вновь подчеркнул: Украина нуждается в немедленной помощи, чтобы остановить российскую агрессию, а страны Европейского Союза должны быть более решительными.



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"Нам всем с вами нужно сейчас переиграть Путина в решительности, чтобы эта война наконец-то начала идти к справедливому окончанию", – призвал глава украинского государства европейских лидеров.



Владимир Зеленский обратил внимание на то, что РФ уже уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины.



"Под ударами террористов – дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура. Мы видим также, что Россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает по-дикарски играть с безопасностью Запорожской атомной станции. Мы не исключаем, что под угрозой от российского террора также инфраструктура других наших атомных станций и сетей распределения", – сказал он.



Президент Украины считает, что остановить это можно только силой ПВО – конкретными системами Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS.



"Системами, которые есть в вашем распоряжении. Они нужны в Украине прямо сейчас. Они нужны, чтобы Путин был лишен привычки полагаться на террористические методы, и это, в частности, и ваша безопасность", – обратился к лидерам стран ЕС Владимир Зеленский.



"Чем больше наши ударные возможности, тем быстрее российский оккупант будет вынужден покинуть суверенную территорию Украины и благодаря этому будет вынужден оставить в покое каждому из соседей, всей Европе", – отметил он, и поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за решение выделить Украине дополнительного Patriot и ракеты для ПВО.



