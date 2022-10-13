



Зеленский предлагает создать финансовый "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил международной общественности создать формат экономической поддержки Украины, страдающей от агрессии РФ, по примеру так называемого формата "Рамштайн".



"Необходимо создать единый постоянно действующий координационный центр, который бы осуществлял финансовую поддержку Украины. Он должен походить на оборонный "Рамштайн". Мы обсуждали с госпожой Кристалиной Георгиевой организацию постоянной рабочей группы, которая занималась бы оказанием поддержки Украине и постоянно работала с национальными партнерами и другими странами, которые присоединились бы к инициативе", - подчеркнул Зеленский.



В то же время Президент подчеркнул необходимость углубления экономического сотрудничества с мировыми финансовыми учреждениями, чтобы закрыть две неотложные потребности Украины - пополнить дефицит бюджета, который составляет $38 млн, а также отстроить критическую инфраструктуру, на что необходимо по меньшей мере $17 млн. Президент подчеркнул, что средства в первую очередь направят на обеспечение зарплатами учителей и врачей, а также начисления социальных выплат и пенсий.



Зеленский подчеркнул, что Украина в этом году также нуждается в $5 млн для организации предстоящего отопительного сезона, в частности, приобретения газа и угля. Заодно он отметил необходимость сотрудничества с МВФ, а именно - внедрение программы поддержки на $20 млн для покрытия дефицита бюджета.



Также Президент призвал партнеров, в том числе Всемирный банк, приобщиться к разработке механизмов для стимулирования инвестиций в украинскую экономику.