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Зеленский позвонил президенту Израиля
24.11.2022 15:18 Алина Груднева

Зеленский позвонил президенту Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом.

 
Звонок состоялся в четверг, 24 ноября.
 
Зеленский выразил соболезнования в связи с терактом в Иерусалиме, унесшим жизнь 15-летнего ученика ешивы, который был убит во время взрыва на автобксноц остановке.
 
"Провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Надеюсь на углубление сотрудничества Украины и Израиля после формирования правительства", – сказал Зеленский.
 
Он рассказал президенту Израиля о потребностях поддержки энергетики и пригласил присоединиться к инициативе "GrainfromUkraine".

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