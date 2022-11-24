Зеленский позвонил президенту Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом.
Звонок состоялся в четверг, 24 ноября.
Зеленский выразил соболезнования в связи с терактом в Иерусалиме, унесшим жизнь 15-летнего ученика ешивы, который был убит во время взрыва на автобксноц остановке.
"Провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Надеюсь на углубление сотрудничества Украины и Израиля после формирования правительства", – сказал Зеленский.
Он рассказал президенту Израиля о потребностях поддержки энергетики и пригласил присоединиться к инициативе "GrainfromUkraine".