Зеленский поздравил Нетаниягу с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил председателя партии "Ликуд" Биньямина Нетаниягу с победой на выборах.



"Всегда важно видеть настоящую демократию в действии. Украина и Израиль имеют общие ценности и проблемы, которые теперь требуют эффективного сотрудничества. Мы надеемся открыть новую страницу в сотрудничестве с новым израильским правительством на благо Украины и Израиля", - написал Зеленский в Twitter.





Congratulations to @netanyahu on winning the elections. It’s always important to see real democracy in action. 🇺🇦 & 🇮🇱 share common values & challenges that now require effective cooperation. We hope to open a new page in cooperation with the new 🇮🇱 Government for 🇺🇦&🇮🇱 benefit!