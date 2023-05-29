



Зеленский поздравил Эрдогана с переизбранием на еще один президентский срок

Президент Владимир Зеленский поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на еще один президентский срок.



"Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю победы на президентских выборах. Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства на благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы”, – заявил президент Украины.



Председатель Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Енер объявил Эрдогана победителем выборов по итогам подсчета 99,32% голосов. По его словам, Эрдоган получил 51,91% голосов, а Кемаль Кылычдароглу – 48,09%.