



Зеленский посетит Италию и встретится с премьер-министром Мелони и Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу прибудет с визитом в Италию для переговоров с представителями правительства и Папой Франциском, который в конце апреля заявил, что Святой Престол участвует в миротворческой миссии по прекращению войны с Россией.



Это первая поездка Зеленского в Италию после вторжения России 24 февраля 2022 года. Она официально не подтверждена по соображениям безопасности.

Но несколько источников ожидают, что он встретится отдельно с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджией Мелони, прежде чем отправиться в Ватикан. Также ожидается, что он станет гостем популярного ток-шоу на итальянском телевидении перед тем, как отправиться в Германию.



Мелони посетила Зеленского в Киеве в феврале, чтобы заверить его в неизменной поддержке Италии со стороны Италии, несмотря на то, что некоторые из ее союзников, в первую очередь бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, имеют давние тесные связи с Москвой.



Встреча с Папой станет самой значимой частью пребывания Зеленского в Италии. Ранее он встречался с Папой в Ватикане в 2020 году, и с начала войны у них было несколько телефонных разговоров.



В начале войны папа пытался придерживаться сбалансированного подхода в надежде стать посредником, но позже начал резко осуждать действия России, сравнив их с одними из самых страшных преступлений против Украины в советское время.



Вернувшись из поездки в Венгрию 30 апреля, Франциск сделал интригующий, но загадочный комментарий о том, что Ватикан участвует в миссии, направленной на прекращение войны.



И Москва, и Киев публично выразили удивление по поводу его комментариев, но Ватикан настаивал на том, что что-то находится в разработке, но не сообщил подробностей.



Папа заявил, что Ватикан готов сделать "все, что в человеческих силах", чтобы помочь репатриации украинских детей. По оценкам Киева, с февраля 2022 года в Россию или в оккупированный Россией Крым было вывезено около 19 500 детей, что он осуждает как незаконную депортацию.

