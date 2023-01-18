



Зеленский поручил Нацполиции и СБУ разобраться в причинах катастрофы в Броварах

Президент Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Броварах, в которой погибло руководство МВД. Он поручил СБУ и Национальной полиции выяснить все обстоятельства произошедшего.



"Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается", - заявил Зеленский.



Он напомнил, что среди жертв аварии министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощник и экипаж вертолета.



"Травмировано 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов. Поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства того, что произошло", - отметил Зеленский.



Президент добавил, что сейчас на месте трагедии работают все службы.