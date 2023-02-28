



Зеленский: Пора начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе

Украина год назад подала заявку на вступление в ЕС и получила статус кандидата. В этом году следует начинать переговоры о членстве в блоке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы это уже гарантировали. Год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз и получила статус кандидата. В этом году пора принять решение о начале переговоров о членстве", - написал он в Twitter.



Зеленский подчеркнул, что именно Украина объединила ЕС как никогда. Именно наше государство защищает европейские ценности для следующих поколений.



Президент заверил, что Украина и Европа - вместе в борьбе и вместе в победе.



Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина сможет стать полноценным членом ЕС через два года, однако вступление в НАТО состоится уже после победы в войне.