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Зеленский попросил оружие у Японии и Южной Кореи
21.05.2023 16:51 Алина Груднева

Зеленский попросил оружие у Японии и Южной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Японию и Южную Корею отправлять стране летальное оружие для защиты от России.

Об этом сообщает CNN.

По словам Зеленского, он осознает, что для передачи Украине летального оружия есть законодательные и конституционные трудности.

Он сказал, что в отношении дипломатического давления на РФ и отдельных форматов дипломатического урегулирования войны в Украине "ключом является уважение к Уставу ООН и международному праву.  

"Россия не имеет никаких шансов на любые дипломатические пути, пока ее войска находятся на нашей территории, нарушая нашу территориальную целостность и суверенитет. Мы все понимаем, что никто не будет иметь ничего общего с Россией, пока ее войска находятся на территории Украины", - подчеркнул он.

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