



Зеленский попросил оружие у Японии и Южной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Японию и Южную Корею отправлять стране летальное оружие для защиты от России.



Об этом сообщает CNN.



По словам Зеленского, он осознает, что для передачи Украине летального оружия есть законодательные и конституционные трудности.



Он сказал, что в отношении дипломатического давления на РФ и отдельных форматов дипломатического урегулирования войны в Украине "ключом является уважение к Уставу ООН и международному праву.



"Россия не имеет никаких шансов на любые дипломатические пути, пока ее войска находятся на нашей территории, нарушая нашу территориальную целостность и суверенитет. Мы все понимаем, что никто не будет иметь ничего общего с Россией, пока ее войска находятся на территории Украины", - подчеркнул он.