



Зеленский: Помощь Украине в защите неба – это главная задача для Европы

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем видеообращении о результатах встречи международной контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн")



"Сегодня состоялось очередное заседание в формате оборонного Рамштайна. Довольно продуктивное. Прежде обсуждали предоставление нашему государству систем противовоздушной и противоракетной обороны.



Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине в защите неба – это одна из самых значимых гуманитарных задач для Европы нашего времени.



Верю, что решим эту задачу. И я благодарен тем нашим партнерам, которые уже решили усилить именно такую ​​поддержку нашего государства – поддержку эффективной защиты в воздухе.



Спасибо всем, кто приближает нашу победу! Спасибо всем, кто помогает Украине! Слава Украине!"