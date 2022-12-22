



Зеленский: Помощь США Украине — это "инвестиция в глобальную безопасность"

Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетил Вашингтон, чтобы чтобы поблагодарить лидеров США и "простых американцев" за их поддержку. Зеленский заявил, что "несмотря ни на что" Украина все еще стоит и пообещал, что не будет "никаких компромиссов" в попытках положить конец войне.



Выступая со страстным обращением к Конгрессу, направленным на постоянную поддержку обороны своей страны, Зеленский назвал десятки миллиардов долларов в виде военной и экономической помощи США за последний год жизненно важными для усилий Украины в противостоянии России и призвал к еще большему в будущем.



"Ваши деньги — это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, к которым мы подошли самым ответственным образом", — сказал президент Украины собравшимся в зале конгрессменам.