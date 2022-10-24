



Зеленский: помощь Израиля Украине могла бы остановить российско-иранские БПЛА

Российско-иранские беспилотники в Украине не подняла бы голову, если бы правительство Израиля согласилось поставить системы ПВО украинским военным, заявил президент Владимир Зеленский в заранее записанном послании на Haaretz Democracy Conference, состоявшейся в понедельник.



Если бы Украина "немедленно закрыла свое небо, у России не было бы мотива идти в Иран и предлагать что-то в обмен на помощь от террористов", заявил на конференции украинский президент.



"Мы просим Израиль о помощи с 2014 года", — посетовал Зеленский. — "Вашим решением было "не раздражать" Кремль, не помогать Украине по-настоящему".



Зеленский предупредил израильтян, что Иран "интересуют не только деньги", поскольку Россия платит за беспилотники Исламской Республики помощью в иранской ядерной программе.



"Именно в этом смысл их союза. И этого союза просто не было бы, если бы ваши политики приняли только одно решение, о котором мы просили", — сказал Зеленский.



Президент Украины также раскритиковал политику Израиля в отношении украинско-российской войны, заявив, что Израилю пора сделать выбор, на стороне ли он демократических стран или "тех, кто закрывает глаза на российский террор". При этом Зеленский подчеркнул, Украина видит "поддержку израильской общественности в земле обетованной".



Зеленский отметил, что российско-иранский альянс может "стать бессмысленным, если Украина и Израиль будут действовать вместе так же, как с другими демократиями".



Украинский президент завершил свое выступление на позитивной ноте, выразив оптимизм по поводу того, что "Украина увидит израильскую поддержку и в небе".