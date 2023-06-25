



Зеленский поговорил с Трюдо: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый из серии важных телефонных разговоров.



По его словам, он поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.



"Спасибо за недавний визит в Киев, а в Канаду и всех канадцев, за постоянную поддержку канадцев спасибо от Украины", - подчеркнул Зеленский.



По рассказал об актуальной ситуации на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в РФ и о влиянии этой ситуации на ход боевых действий.



"Обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию, созданную оккупационными войсками на Запорожской АЭС. Недостаточная реакция мира на подрыв Россией плотины Каховской ГЭС и попытка подрыва дамбы на Криворожском водохранилище позволяет оккупантам готовить теракт с утечкой радиации на ЗАЭС», - подчеркнул он.



По словам Зеленского, принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО.

