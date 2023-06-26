



Зеленский поговорил с Дудой о бунте Пригожина в России

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой, обсудив с ним последние события в РФ и ситуацию на фронте.



Об этом он рассказал в Telegram-канале.



"Последний на сегодня из разговоров с нашими партнерами – с президентом Польши Анджеем Дудой. Обсудили последние события в России и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и на ситуацию с безопасностью в регионе”, - подчеркнул Зеленский.



По словам украинского лидера, он рассказал своему коллеге о состоянии дел на поле боя и угрожающей ситуации, которая была создана на Запорожской АЭС.



"Согласовали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО и других международных мероприятий", - подчеркнул он.

