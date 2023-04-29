



Зеленский подтвердил планы по контрнаступлению и заявил о намерении вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. Об этом он сказал в интервью финскому изданию Yle.



По мнению Зеленского, Украине удастся “отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль”. Президент не уточнил сроки и другие подробности контрнаступления. Считается, что оно запланировано на конец весны или начало лета, отмечает издание.



Украинский президент отметил, что успех ВСУ во многом зависит от того, продолжит ли Запад поставлять ей оружие.



“Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение”, – сказал он.



Президент Украины также допустил, что военные действия могут продолжаться “десятилетиями”.



“Другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны”, – заявил Зеленский.



Накануне, 28 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы страны ”в глобальном смысле” готовы к контрнаступлению и ждут приказа командования. По его словам, сроки контратаки также зависят от погоды и “божьей воли”. Резников добавил, что Украина получила еще не всю военную технику, обещанную западными партнерами. В частности к контрнаступлению армия не успеет получить американские танки Abrams.



Руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны “Юг” ВСУ Наталья Гуменюк в свою очередь заявила, что контрнаступление уже “тихонечко идет небольшими, но уверенными шагами”.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не считать контрнаступление решающей битвой.



“Решающая битва та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий”, – заявил он на брифинге 28 апреля, добавив, что “контратак может быть несколько”.