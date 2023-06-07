



Зеленский: Подрывом Каховской ГЭС Россия пытается затянуть контрнаступление

Российские оккупанты при помощи подрыва Каховской гидроэлектростанции хотят затянуть контрнаступление Украины. Но враг все равно проиграет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild.



"Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят усложнить освобождение наших территории. Они прекрасно понимают, что проиграют эту битву. Они затягивают освобождение наших территорий", - отметил глава государства.



Он напомнил, что еще год назад украинские чиновники предупреждали о минировании Каховской дамбы россиянами. Этой информацией также поделились с партнерами.



Зеленский добавил, что Украина пока не может предоставить доказательства вины России в подрыве Каховской ГЭС. Их можно будет получить только, когда наша страна начнет контролировать территорию, где находилась станция.



"Это произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют этот регион", - подчеркнул президент.