



Зеленский подписал закон об админустройстве Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Автономной Республики Крым (АРК). Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины в АР Крым.



"Президент Украины подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым", принятый Верховной Радой Украины 23 августа - в день проведения третьего саммита Крымской платформы", - говорится в сообщении.



Отмечается, что законопроект был разработан Представительством совместно с Комитетом Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.



"После вступления закона в силу - на следующий день после его официального опубликования, будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах относительно декоммунизации и введения нового районного раздела Автономной Республики Крым", - говорится в публикации.



Главной целью закона является подготовка почвы для деоккупации полуострова.



"Ведь военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных общин", - говорится в пресс-релизе.



Закон также поручает Кабинету Министров в течение месяца определить территории и административные центры территориальных общин в АР Крым.



Кроме того, правительство должно в течение трех месяцев создать районные государственные администрации (РГА) новых районов, а также внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях возобновления публичных властей Крыма после увольнения.