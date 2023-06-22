



Зеленский подписал закон о запрете ввоза в Украину книг из России и Беларуси

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете на ввоз и распространение издательской продукции из России и Беларуси.



"Подписал закон" О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины". Считаю закон правильным", - заявил он.



По словам Зеленского, текст закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные его нормы повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации заключения Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС.



Ключевыми целями закона являются запрет импорта издательской продукции из государства-агрессора-Российской Федерации, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси, усиление законодательных ограничений по ввозу и распространению издательской продукции антиукраинского содержания, недопущение разрушительного влияния России на украинский книжный рынок изнутри.