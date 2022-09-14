



Зеленский побывал в освобожденном Изюме. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в деоккупированный Изюм, где принял участие в церемонии поднятия флага Украины. Об этом сообщается на странице Facebook 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.



"Сегодня в освобожденном украинскими десантниками Изюме подняли флаг Украины. В торжествах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений", - говорится в сообщении.



Также на церемонии присутствовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, который разработал операцию по освобождению Балаклеи.



Украинский президент поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли. Зеленский также выставил фотографии с церемонии поднятия флага в Изюме.



"Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо. Сегодня, когда смотрим вверх, ищем только одно – флаг Украины. Наш сине-желтый уже развевается в деоккупированном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе. Двигаемся только в одном направлении – вперед и к победе", - написал президент.







