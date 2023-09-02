Новости » Политика
Зеленский планирует принять участие в заседании Совбеза ООН в сентябре
02.09.2023 11:19 Наталья Богинская

Зеленский планирует принять участие в заседании Совбеза ООН в сентябре

В сентябре Президент Украины Владимир Зеленский должен посетить США. Об этом пишет The Guardian.

Зеленский планирует посетить ежегодную встречу мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке и примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине, чтобы обосновать свой план формулы мира. Об этом сообщил журналистам иностранного издания в пятницу посол Албании в ООН Ферит Ходжа.

Мировые лидеры должны начать собираться в Нью-Йорке с 18 сентября на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Заседание Совета безопасности по Украине должно состояться 20 сентября. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы