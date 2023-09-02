



Зеленский планирует принять участие в заседании Совбеза ООН в сентябре

В сентябре Президент Украины Владимир Зеленский должен посетить США. Об этом пишет The Guardian.



Зеленский планирует посетить ежегодную встречу мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке и примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине, чтобы обосновать свой план формулы мира. Об этом сообщил журналистам иностранного издания в пятницу посол Албании в ООН Ферит Ходжа.



Мировые лидеры должны начать собираться в Нью-Йорке с 18 сентября на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.



Заседание Совета безопасности по Украине должно состояться 20 сентября.



