



Зеленский планирует лично приехать на саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично присутствовать на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года. Об этом заявил посол Украины в Литве Петр Бешта в интервью BNS.



"Мы это планируем. Первое, что нам нужно - это приглашение, потому что Украина не является членом НАТО. Мы надеемся получить его и надеемся на кардинальное изменение ситуации, связанной с войной в Украине", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, будет ли президент на саммите.



По словам посла, эти визиты, которые начались в конце 2022 года, были скорее исключениями, поскольку Зеленский должен оставаться в Киеве.

"Мы ожидаем очень четкой формулировки на встрече в Вильнюсе, что, как только закончится война, Украина станет членом НАТО", - сказал Бешта.



Офис президента Литвы заявил, что в саммите в Вильнюсе 11-12 июля примут участие большинство лидеров Атлантического альянса, в том числе президент США Джо Байден.



Отметим, что Зеленский совершил всего две зарубежные поездки с тех пор, как Россия вторглась в Украину почти год назад - одну в Вашингтон в декабре и еще одну в Лондон, Париж и Брюссель в феврале.