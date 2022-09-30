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​​​​​​​Зеленский: Переговоры с Россией могут быть, но не с этим президентом
30.09.2022 17:34 Раиса Вовк

​​​​​​​Зеленский: Переговоры с Россией могут быть, но не с этим президентом

Украина готова вести переговоры с Российской Федерацией, но только при правлении нового президента. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина была и есть лидером в переговорных усилиях. Именно наша страна предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях.

"Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но с другим президентом", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Зеленский ранее предупредил Кремль, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях и "вхождение их в состав России" сведут на нет дипломатическое урегулирование ситуации.
 

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