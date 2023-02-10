



Зеленский передал королю Бельгии фрагмент российского штурмовика

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своей поездки в Брюссель встретился с королем Бельгии Филиппом І. Об этом сообщает Facebook бельгийского королевского дворца.



К встрече также присоединился премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Президент Украины передал королю Бельгии фрагмент сбитого в Украине российского штурмовика Су-25. Украинские летчики оставили на нем свое послание, на обломке написано: "Вместе мы победим".



Отметим, что Совет министров Бельгии в пятницу, 25 ноября, утвердил новый пакет военной помощи Украине. В него войдут десять подводных беспилотников и две мобильные лаборатории.