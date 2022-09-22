



Зеленский: Падение режима Путина не закончит войну в Украине

В Украине не ожидают завершения войны в случае падения режима президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



"Я не связываю падение режима Путина с концом войны. Режим точно закончится. Когда? Это решает российский народ", – заявил президент.



По его словам, вместо Путина придет другой человек, однако вопросы философии режима и отношения к Украине не изменятся.



"Если они не изменят доктрину, то не важно, кто будет вместо него, молодой человек, пожилой и так далее. Вопрос в том, чтобы человек перевернул свой мозг, хотел жить в мире, относился к соседям с уважением", - заявил Зеленский.



Президент сказал, что уже не ожидает изменений в уме и политике Путина, поэтому считает необходимым становиться мощными на поле боя. "Сегодняшний режим в России понимает только силу", - добавил Зеленский.



Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, на котором обсудили реакцию на мобилизацию и "референдумы".