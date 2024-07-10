



Зеленский озвучил свое желание и всех украинцев – убить Путина

Из-за ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве, из-за ему подобных, когда Россия бьет по жилым домам, убивает стариков, женщин, детей, у Президента Украины Владимира Зеленского возникает одно желание – убить Путина.



Такое заявление сделал глава украинского государства после выступления в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана.



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"Я отец, я президент, я человек… Когда ты видишь этих людей, родителей, когда их дети умирают - в такие моменты ты хочешь убить Путина. И это все из нас хотят этого очень сильно", – цитирует украинского лидера NV в среду, 10 июля.



Зеленский считает, что Владимир Путин "что-то пьет" и не думает.



"Путин не думает, что происходит в Украине. Ракета летела не на военный объект, а прямо по детской больнице. И поэтому у меня такие эмоции", – отметил он.



Напомним, ранее Президент Украины заявил, что украинцы никогда не простят Путину. Зеленский уверен, что российский диктатор не будет спокойно отдыхать ни в этом мире, ни в другом, – ни он, ни его дети, ни его внуки.





