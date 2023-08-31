



Зеленский ответил на вопрос, пойдет ли он на второй президентский срок

У президента Владимира Зеленского Украины спросили, пойдет ли он на второй срок, если выборы в 2024 году все-таки состоятся. Однако прямого ответа не последовало. Глава государства только подчеркнул, что не покинет свою страну во время войны.



В интервью португальскому изданию Зеленский заявил, что во время войны Украина юридически не имеет права проводить выборы. Однако президент добавил, что "готов вносить изменения в законодательство".



Отвечая на вопрос о страхе проигрыша на выборах, Зеленский сказал: "Я ничего не боюсь".



В то же время, президент считает, что выборы должны проходить полностью на территории Украины, чтобы имели возможность проголосовать военные и украинцы, которые сейчас находятся за границей.



"Мы не можем лишить их голоса. Я хочу, чтобы все было законно и прозрачно, как и на предыдущих выборах. Я не хочу это пропустить", - отметил глава государства.



Также, по его словам, существует вопрос о рисках атаки РФ и необходимости защиты избирательных участков.



Отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах, Зеленский заявил, что не покинет свою страну во время войны.



"В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не покину свою страну", - подчеркнул президент.