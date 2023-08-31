



Зеленский ответил, когда и при каких условиях закончится война в Украине

Война в Украине закончится после того, как россияне выведут свои войска с нашей территории и начнут уважать право украинцев на свободу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью португальскому изданию RTP.



Глава государства не исключил, что для окончания войны должен состояться диалог. Однако это произойдет только после того, как "россияне начнут уважать наше право жить на нашей земле, и российские силы покинут нашу территорию в полном объеме".



При этом Зеленский не допускает прямых переговоров с Москвой, пока не будут выполнены условия Украины.



"У нас очень четкая позиция, и эта позиция заложена в нашей формуле мира, которая имеет 10 пунктов. Завершение войны предполагается после выполнения всех вполне честных, справедливых пунктов, которые базируются на резолюции ООН", - объяснил президент.



Также Зеленский не исключает, что война может завершиться в этом году, но это зависит от многих факторов. В частности, и от успешности контрнаступления.



Президент также напомнил португальским журналистам об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины минувшей зимой, назвав их терроризмом. А обстрелы больниц российскими оккупантами он назвал геноцидом украинского народа.



Также Зеленский уверен, что Украина будет частью НАТО только после войны. Хотя приглашение может быть и раньше, и это приблизит к завершению войны.



Зеленский утверждает, что именно приглашение в Альянс может означать "приближение к завершению войны".

Что касается вступления в Евросоюз, то глава украинского государства говорит, что у Киева есть "все шансы начать диалог о будущем Украины в ЕС уже в этом году".



"Решение может быть принято до конца года", а процесс может начаться "со следующего года. Все будет зависеть от доброй воли или политической воли европейских партнеров", - добавил президент.



Отметим, что президент Зеленский не называет сроки окончания войны. Однако он отмечает, что победой станет восстановление территориальной целостности Украины и возвращение к границам 1991 года.