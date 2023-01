Зеленский отверг "рождественское перемирие" с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о "рождественском перемирии".



Речь идет о прекращении огня 6 и 7 января.



По словам Зеленского, президент РФ Владимир Путин хочет использовать Рождество как прикрытие и передышку, чтобы позже с новыми силами продолжить боевые действия.



"Президент Владимир Зеленский предложил прозрачную формулу мира из 10 шагов. Россия игнорирует план и вместо этого обстреливает Херсон в рождественский Сочельник, запускает массовый ракетный удар и атаки дронов на Новый год", – прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



President @ZelenskyyUa has proposed a clear Peace Formula of ten steps. Russia has been ignoring it and instead shelling Kherson on Christmas Eve, launching mass missile and drone strikes on New Year. Their current “unilateral ceasefire” can not and should not be taken seriously.