



Зеленский отреагировал на зверское убийство мирных граждан под Купянском

Глава государства Владимир Зеленский уже отреагировал на ракетный удар оккупантов по селу Гроза Купянского района, в результате которого погибли 49 человек.

"Показательно жестокое российское преступление - удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что российский террор нужно остановить. И все, кто помогает РФ обходить санкции - преступники, все, кто поддерживает страну-агрессора, поддерживает зло.

"Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждого народа, который поддерживает нас в защите жизни", - добавил глава государства.

Он напомнил, что сейчас находится на саммите Европейского политического сообщества, где обсуждает с лидерами стран Европы усиление украинской ПВО и усиление наших воинов.

"А террористам - ответим. Совершенно справедливо. И мощно", - резюмировал президент.