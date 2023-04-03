



​​​​​​​Зеленский отреагировал на убийство военкора Татарского

О взрыве в кафе в Санкт-Петербурге и гибели коллаборанта и пропагандиста Владлена Татарского должна думать Россия. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам.



"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", - сказал он.



Отметим, что сегодня Зеленский приехал с рабочим визитом в село Ягодное в Черниговской области, жителей которого россияне держали в подвале во время оккупации.



Напомним, вчера в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе погиб Татарский. Сегодня в РФ сообщили о задержании подозреваемой в убийстве военкора Дарьи Треповой. При этом в России уже успели обвинить украинские спецслужбы и сторонников Навального в убийстве Татарского.