



Зеленский: Остановить российский террор и спасти людей можно только оружием

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам рассказал о договоренностях, которых удалось достичь сегодня на переговорах с европейскими партнерами. Но главной темой была трагедия в Умани и Днепре...



"Весь день шел разбор завалов в Умани, в месте попадания российской ракеты. По состоянию на данный момент известно уже о 23 погибших, среди них четверо детей. Мои соболезнования родным и близким…



Всем, кто был спасен – жителям этого дома, соседним домам, затронутым взрывной волной, оказывается необходимая помощь. Я благодарю каждую и каждого, кто принял участие в спасательной операции и поддерживает спасенных людей.



Ракета по Умани, по абсолютно мирному городу, известному всему миру тем, что принимал ежегодно десятки тысяч паломников-хасидов… Только абсолютное зло может совершать такой террор против Украины.



На Днепропетровщине в результате сегодняшнего ракетного удара погибли две украинки. Мать и дочь. Ольга – 1992 год рождения, и Вероника – 2020 год рождения… Еще трех лет этому ребенку не исполнилось! Вечная память… Сострадание семье, соболезнование близким…



Сегодня нашим Воздушным силам удалось сбить большинство российских ракет – 21 из 23. Если бы не это – государству-террористу удалось бы унести гораздо больше жизней. И это снова доказывает, что остановить российский террор и спасти людей можно только оружием.



Я благодарю всех, кто помогает Украине! Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою, на боевых постах, в боевых задачах! Спасибо народу Украины. Слава Украине!"