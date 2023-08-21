



Зеленский объяснил темпы наступления. США критикуют стратегию ВСУ

Украинское контрнаступление на фронте остается не столь интенсивным, так как до сих пор у украинской армии не хватало оружия, техники и боеприпасов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



"Если у вас дефицит бронированной техники, дефицит танков..., то вы просто потеряете людей... вы пройдете один, два, три или пять километров, но вы потеряете тысячи людей. Они просто погибнут, а вы не достигнете той цели, которая нам нужна. Это полная деоккупация всей нашей территории", - подчеркнул президент.



Зеленский подчеркнул, что Украина ожидала пока у нее появятся мощности для контрнаступления. Он же отметил, пока на уровне союзников обсуждались поставки вооружения, Россия укрепляла свои позиции на захваченных территориях - максимально минировала все направления.



"Много укреплений они сделали еще 8 лет назад..., начиная с 2015-2016 годов... они это делали на Донбассе после его оккупации", - указал он. В то же время, украинский лидер отметил, что Киев все же получил от стран - союзников необходимое вооружение чтобы продвигаться вперед.



Тем временем, официальные лица США в последнее время все более критично оценивают стратегию контрнаступления Украины, а также перспективы на его успех, пишет FT со ссылкой на источники.



По данным издания, разногласия между Киевом и Вашингтоном возникли в вопросе использования войск Сил обороны Украины, что усиливает напряженность в отношениях двух стран.



Американские официальные лица призывают Украину меньше рисковать и полностью направить свои силы на юг страны, чтобы иметь шанс прорвать российские линии обороны и выйти к Азовскому морю. По мнению источников, это позволит фактически перерезать сухопутный мост РФ в Крым.



«Вашингтон также призвал Украину направить больше боевых сил на юг и перестать концентрироваться на востоке, где задействована почти половина ее сил. Однако вместо этого Украина перебросила часть своих лучших боевых подразделений на восток Украины для отвоевания Бахмута», - добавили в FT.



Аналитики также высказали мнение, что Украине будет трудно отвоевать значительную территорию, прежде чем погодные условия помешают маневрам или ее силы истощатся.



Отмечается также, что в США готовятся к войне на истощение, которая продлится до следующего года. В публичной коммуникации Вашингтон заявляет о неизменной поддержке Киева. Однако, источники утверждают, что США не производят достаточного количества тактических баллистических ракет, чтобы поставить их в таком количестве, которое могло бы существенно изменить ситуацию на поле боя.