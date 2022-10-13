



Зеленский объяснил свой отказ от переговоров с Москвой

Парламентская ассамблея Совета Европы может стать первой международной организацией, которая определяет Россию как "государство-террорист". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на сессии ПАСЕ.



Он уверен, что Европа "может играть историческую роль в создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Давайте это сделаем! Это будет лучший путь защиты принципов международного права".



"Европа может стать лидером в усилиях, чтобы возместить ущерб, нанесенный этой войной. Мы должны создать соответствующий компенсационный механизм – и предлагаем, как его создать. Соответствующий проект уже подготовлен Украиной. Я прошу вас поддержать его – и в Европе, и на уровне Генеральной ассамблеи ООН", - сказал президент.



При этом он подтвердил позицию о том, что не считает возможной дипломатию с Россией в нынешних условиях.



"Дипломатия - самый мощный инструмент, когда не работает оружие. Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была. Не может быть уважения к руководству, которое убивает, захватывает, не уважает международное право", - добавил Зеленский.



Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров. По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".



"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", - заявил он.