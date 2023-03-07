



Зеленский объяснил, почему Украина продолжает оборонять Бахмут

Украина продолжает оборонять Бахмут и не выводит войска, поскольку в случае оккупации города для россиян откроется дорога к другим населенным пунктам Донецкой области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.



Он подчеркнул, что украинское командование приняло решение продолжить оборону Бахмута исходя из тактических рассуждений.



"Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск, это будет открытая дорога для россиян после Бахмута в другие города Украины на Донецком направлении", - отметил глава государства.



Президент добавил, что украинские мотивы защищать город сильно отличаются от целей российских военных.



"Мы понимаем, чего Россия хочет там добиться. России нужна хотя бы какая-то победа - маленькая победа - даже разрушив все в Бахмуте, просто убив там всех мирных жителей", - уточнил Зеленский.



По его словам, если оккупантам удастся "установить свой маленький флаг над городом", это поможет мобилизовать россиян, чтобы создать представление о том, что они такая мощная армия.



Какова ситуация в Бахмуте сейчас



Ранее в сети начали появляться фейки о якобы выводе украинских военных из Бахмута. Позже в ВСУ опровергли такие вбросы российской пропаганды.

При этом командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил город 5 марта. По его словам, сейчас бои за город достигли высшего уровня напряжения.



Напомним, ранее стало известно, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего украинское военное командование высказалось за продолжение оборонной операции в Бахмуте.