



​​​​​​​Зеленский объяснил, почему Украина не спешит с контрнаступлением

Украине нужно больше времени для начала контрнаступления против российских захватчиков, ведь военные все еще нуждаются в обещанной помощи от союзников. Об этом заявил президент Украины Владимира Зеленского в интервью BBC.



Он отметил, что украинские военные могут идти вперед и быть успешными с тем, что есть уже сейчас.



"Но мы бы потеряли много людей. Я считаю, что это неприемлемо... Поэтому нам нужно подождать. Нам еще нужно немного времени", - сказал он.



Зеленский описал боевые бригады, некоторые из которых были обучены странами НАТО, как "готовые", но сказал, что армия все еще нуждается в "некоторых вещах", включая бронетехнику, которая поступает партиями.



В то же время, президент выразил уверенность, что украинские военные могут наступать, предупредив о рисках "замороженного конфликта", на который, по его словам, рассчитывает Россия.



Зеленский верит в победу Украины до президентских выборов в США



Также Зеленский отверг опасения по поводу потери поддержки Украины после президентских выборов в США. Поскольку украинцы до этого времени могут победить в войне.



Таким образом, глава государства прокомментировал вопрос о возможности потери поддержки США, если президент Джо Байден, пообещавший поддерживать Украину сколько угодно, не будет переизбран в 2024 году.



По словам Зеленского, Украина по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США. "Кто знает, где мы будем [когда состоятся выборы]? Я верю, что к тому времени мы победим", - считает Зеленский.



Отметим, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.