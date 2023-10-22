



Зеленский обсудил с шейхом Катара Формулу мира и ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, одной из тем которого было посредничество государства в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.



“Только то, что мы можем подтвердить документально – это около 20 тысяч похищенных детей. Это страшная цифра, но реальная еще больше. Потому нам нужно продолжать этот трек. Мы готовы к дальнейшей координации и сотрудничеству”, – отметил Владимир Зеленский.



Собеседники также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с необходимостью деэскалации конфликта, поиска мира и защиты гражданских, а также беспрепятственного функционирования гуманитарных коридоров для эвакуации граждан и поставки гуманитарных грузов.



Зеленский поблагодарил гуманитарную поддержку со стороны Катара, в том числе за 100 млн долларов, выделенных на укрепление украинского энергетического сектора, а также на оборудование для хирургических отделений и т.д. Также он подчеркнул, что для Украины важно участие Катара в реализации украинской Формулы мира.