



Зеленский в Давосе: РФ готовит реванш, но у нее не получится

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, и спрогнозировал ход войны: Россия готовит реванш, но у нее не получится.



"Чтобы начать войну, России понадобилось менее одной секунды. Чтобы ввести за это первые санкции – миру понадобились дни. Время, которое свободный мир тратит на размышления, государство-террорист тратит на убийства"... – заявил глава украинского государства, заметив, что сейчас РФ пытается подготовить реванш на фоне ряда провалов на фронте, но ее планы не осуществятся.



Владимир Зеленский объяснил, что сейчас война замедлилась из-за погодных условий, поскольку все устают: природа, люди и враг. "Выглядит все это так: ежедневно ожесточенные бои на востоке нашего государства. Мы стоим стойко и крепко", - рассказал Зеленский, добавив при этом, что ситуация на южном и северном направлениях остается под полным контролем Украины.

"Мы видим, что Россия пытается идти, усиливаться и готовиться к реваншу. Мы считаем, что им не удастся, потому что они воюют не против Украины, а против цивилизованного подхода к жизни", – подчеркнул Президент Украины.

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