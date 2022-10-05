



Зеленский обратился к оккупантам РФ: вы уже проиграли

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении обратился к российским оккупантам:



– Даже если вы где-то еще в мире найдете такое оружие, как иранские "Шахиды", которыми вы бомбите наши города, такие как Белая Церковь, это все равно вам уже ничем не поможет. Потому что даже сейчас, на 224-й день войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем это все нужно: война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа... Украинцы знают, за что воюют, и все больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну...



