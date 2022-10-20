



Зеленский обратился к Европейскому парламенту

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейскому парламенту.



"Отмечу: мы нуждаемся в большей поддержке в реализации нашего Fast Recovery Plan. То есть в первоочередных мерах по восстановлению Украины после террористических ударов. У вас есть все эти данные – в чем именно мы нуждаемся. Они жизненно необходимы. Как и жизненно необходимы следующие транши макрофина для Украины. Спасибо за средства, которые уже поступили, но до сих пор не принято решение по оставшимся 6 миллиардам из этого пакета, которые критически нужны в этом году. И это в ваших силах – уже сегодня прийти к принципиальному согласию о предоставлении этой помощи нашему государству. Террор должен проиграть. Украина и вся Европа должны победить", - сказал он.

