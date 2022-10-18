



Зеленский: Обращение России к Ирану - признание Кремлем своего банкротства

Сам факт обращения России за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем водеообращении к украинцам.



"Сегодня продолжилось сражение за нормальную жизнь для наших людей. Часть русских дронов и ракет удалось сбить.



Снова благодарю за это наших зенитчиков, Воздушных сил. В частности, благодарю 138-ю Днепровскую зенитную ракетную бригаду за сбитие четырех "Калибров" и Херсонскую зенитную ракетную бригаду за сбитие российского штурмовика Су-25. Благодарю всех партнеров, которые помогают нам с противовоздушной и противоракетной обороной.



Должны помнить: сам факт обращения России за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты. Стратегически это им все равно ничем не поможет. Но сейчас на тактическом уровне у террористов еще могут возникать определенные надежды, какие-то расчеты. Все это развалится, как и предварительные их расчеты.



Спасибо каждому и каждому, кто воюет и работает ради нашей победы!"