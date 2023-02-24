



Зеленский об отношениях Украины и Израиля

Отношения между Украиной и Израилем на фоне войны начали улучшаться.



Об этом дал понять президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции журналистам, которую он дал вечером, 24 февраля.



"Длительное время во время этой войны я хотел получить поддержку не только от населения, она большая, но и от лидеров их политикума, их разных структур. Для меня это было очень важно, Украина имеет исторически прекрасные отношения с Израилем. У нас было много разных разговоров, на разных уровнях, с разным руководством, публичных, непубличных, в разных форматах и на разных территориях...", - отметил он.



По словам Зеленского, позицию Израиля "было сложно изменить", поскольку у Еврейского Государства "непростая ситуация" с Россией, Ираном и Сирией.



"Но я очень хотел, чтобы они были не медиаторами в этой войне, а чтобы они выбрали сторону. И, конечно, я очень хотел, чтобы – сторону Украины. Потому что даже не представляю, как Израиль может поддерживать войну, государство, которое столько лет в войне... И я хочу вам ответить на ваш вопрос, я знаю все ответы на ваш вопрос, но я не смогу их вам дать. Я не могу подставить начавшиеся улучшения отношений Украины и Израиля", - подчеркнул президент.