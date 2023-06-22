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Зеленский о ядерных угрозах РФ: Мир найдет способ ликвидировать Путина
22.06.2023 15:42 Раиса Вовк

Зеленский о ядерных угрозах РФ: Мир найдет способ ликвидировать Путина

Мир найдет способ, как лишить российского диктатора Владимира Путина жизнедеятельности, если он не перестанет угрожать ядерным оружием.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Он заявил, что Путин опасен для Украины еще с 2014 года, когда он оккупировал первые украинские территории. Однако диктатор стал еще опаснее с 24 февраля, когда начал полномасштабную войну.

"Человек, который абсолютно открыто сказал о войне и об уничтожении украинцев. Опаснее, я считаю, нельзя быть", - сказал президент.

При этом, по словам Зеленского, никто не может дать стопроцентных прогнозов относительно того, применит ли Путин ядерное оружие.

"Я могу сказать свое мнение. Я считаю, что он боится за свою жизнь. Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи", - сказал он.

Президент также считает опасным круг людей диктатора, который поднимает эту тему.

В частности, опасно то, что Путин транспортировал соответствующее оружие на территорию Беларуси. Однако, по его словам, все это опасность более политическая, медийная и информационная. 

"Я не считаю, что он сегодня это готов сделать, потому что думает о своей жизни. Он очень ее любит. По крайней мере, мне так кажется. Но я ни в коем случае не хочу быть гарантом неадекватному человеку, который в ХХІ веке начал полномасштабную войну против своего соседа", - добавил Зеленский.

 

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