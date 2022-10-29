



Зеленский о срыве зерновой сделки: террор и шантаж РФ должны проиграть

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение России приостановить свое участие в "зерновой сделке".

Соответствующее заявление он сделал в ходе вечернего видеообращения к нации 29 октября.

"Сегодня из России прозвучало достаточно ожидаемое заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу. Но на самом деле это не сегодняшнее их решение", - сказал он.

По словам Зеленского, РФ начала обострять продовольственный кризис еще в сентябре, заблокировав движение судов с украинским продовольствием.

"С сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. Это абсолютно сознательная блокада, абсолютно прозрачное намерение России вернуть угрозу масштабного голода для Африки, Азии", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что более двух миллионов тонн продовольствия стоит в море. Таким образом, для более чем семи миллионов потребителей ухудшился доступ к продовольствию.

"Все партнеры видят эту искусственную очередь из судов. Видят, что Россия делала для срыва зерновой инициативы. Видят, что даже суда с зерном, законтрактованные в рамках Продовольственной программы ООН для беднейших стран, не получают гарантированной возможности прохода по морскому маршруту", - добавил президент Украины.

По словам Зеленского, РФ делает все, чтобы миллионы африканцев, жителей Ближнего Востока и Южной Азии оказались в условиях искусственного голода или как минимум жесткого ценового кризиса.

"Украина была и может быть и дальше одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Российские террор и шантаж должны проиграть. Человечество должно победить", - резюмировал он.