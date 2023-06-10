



Зеленский о словах Путина: в РФ чувствуют, что им осталось недолго

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что проходят контрнаступательные и оборонные действия.



Соответствующее заявление он сделал на совместном с премьер-министром Канады Джастином Трюдо брифинге, отвечая на вопрос журналиста УНИАН.



"На какой стадии они находятся, я не буду подробно говорить", - подчеркнул Зеленский.



Он призвал граждан и мировое сообщество доверять украинским военным, а не Путину и сообщениям в Telegram-каналах.



"Интересно, что Путин сказал о нашем контрнаступлении. Важно, что Россия чувствует, что им недолго осталось, по моему мнению. Считаю, что мы обязательно все это почувствуем. Я бы не доверял тем или иным Telegram-каналам и особенно Путину. Кажется, там было уже много шагов, после которых доверять этой информации нельзя", - подчеркнул Зеленский.



Украинский лидер еще раз добавил, что доверять стоит ВСУ. Он отметил, что находится на постоянной связи с командующими на разных направлениях – с Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым и Залужным.



"Все сейчас настроены положительно. Так Путину и передайте", - отметил Зеленский.





Таким образом, он прокомментировал слова главы Кремля, который ранее заявил, что украинское контрнаступление уже началось. Президент РФ заверил, будто ВСУ "нигде не достигли поставленных целей".



Напомним, Трюдо прибыл сегодня в Киев с неанонсированным визитом. Во время его встречи с Зеленским, канадская сторона объявила о новом пакете военной помощи Украине в размере около $400 млн.



По словам Трюдо, Оттава передает конфискованный российский самолет Ан-124 "Руслан". В новый пакет помощи войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов и 76 бронеавтомобилей Roshel Senator. Помимо прочего, Канада присоединится к коалиции истребителей.